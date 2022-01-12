БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему «Конгресс интеллигенции» всегда против России

Почему «Конгресс интеллигенции» всегда против России

В последние годы стало уже традицией: как только происходит какое-то важное геополитическое событие с участием нашей страны, тут же появляются коллективные обращения, подписываемые обычно одними и теми же лицами под брендом «Конгресс интеллигенции».

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