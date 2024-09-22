«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Наша разведка совсем не может найти человека , где бы он не был . Если надо американцы захотели , то найдут и приволокут на судилище любого или уничтожат . А что , у нас нельзя разве Зе прямо в гробу привезти , показать и судить мёртвого.. Он ведь никакой никому не нужен.