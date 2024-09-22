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«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

Часть 1 Пока Зеленский отвлекал всех сумасшедшей авантюрой в Курской области, на главном фронте произошли коренные изменения.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наша разведка совсем не может найти человека , где бы он не был . Если надо американцы захотели , то найдут и приволокут на судилище любого или уничтожат . А что , у нас нельзя разве Зе прямо  в гробу привезти , показать и судить мёртвого.. Он ведь никакой никому не нужен.
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7 час.
Владимир Соловьев
Автор пытается реабилитировать виновников, допустивших курский прорыв, а ведь, Пригожин предупреждал.....!
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5 час.
Nikolay Stepanov
Очистите Курскую область сперва, а потом в ладоши хлопайте!
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5 час.

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