🚗 Семьям с детьми вновь начнут предоставлять льготные автокредиты Об этом сообщает Минпромторг. Ожидается, что данная мера вступит в силу уже в апреле.
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🚗 Семьям с детьми вновь начнут предоставлять льготные автокредиты Об этом сообщает Минпромторг. Ожидается, что данная мера вступит в силу уже в апреле.