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Красотка

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Глубина фактур и смелая графика: главные тренды педикюра на осень 2026

Смена сезона всегда диктует новые правила в мире красоты, и педикюр не становится исключением. Осень 2026 года предлагает отойти от стереотипов и взглянуть на дизайн ногтей как на холст для смелых экспериментов и тонкой художественной работы.

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