Глубина фактур и смелая графика: главные тренды педикюра на осень 2026

Смена сезона всегда диктует новые правила в мире красоты, и педикюр не становится исключением. Осень 2026 года предлагает отойти от стереотипов и взглянуть на дизайн ногтей как на холст для смелых экспериментов и тонкой художественной работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии