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За рулем

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Разработан кроссовер, который не нужно заправлять: как это возможно

Разработан кроссовер, который не нужно заправлять: как это возможно

Первый в Китае прототип кроссовера с солнечной панелью на крыше создала компания Hongqi. Речь о модели EHS7, которая на домашнем рынке продается как Tiangong 08.

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