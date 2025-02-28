Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик из-за угроз расправы Один из террористов, планировавших убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов), оказался его помощником.
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