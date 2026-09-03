Генпрокурор РФ сравнил ущерб от экономических преступлений в РФ с бюджетом региона

Ущерб от экономических преступлений в России за первое полугодие 2026 года вырос вдвое и достиг 328 млрд руб.
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