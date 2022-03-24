Все мы знаем, что зевота бывает заразна. Как только кто-то зевнёт, тут же челюсти сводит. Кто бы мог подумать, что эта особенность распространяется и на собак!The post "Как вы это делаете?": люди заразили пса зевотой first appeared on Мур ТВ.