Песков предложил Зеленскому прилететь на переговоры в Москву

Зеленский, если действительно хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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