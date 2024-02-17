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Эксперты обеспокоены: необычный предмет обнаружили на дне Марианской впадины

Эксперты обеспокоены: необычный предмет обнаружили на дне Марианской впадины

Океанологи обнаружили пивную бутылку на дне Марианской впадины. Открытие, серьезно озадачившее экспертов в области экологии, сделали сотрудники исследовательского института Scripps Institution of Oceanography.

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