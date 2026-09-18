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ТАСС

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ВС РФ аналогом "Бабы-яги" уничтожили блиндаж ВСУ

ВС РФ аналогом "Бабы-яги" уничтожили блиндаж ВСУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов группировки "Север" применили новый гексакоптер "Мангас" для уничтожения блиндажа ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

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