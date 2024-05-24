В Конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США В Конгрессе США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол показал карту с российской территорией, которая попадает в зону досягаемости американских ракет ATACMS, поставляемых Вооружённым силам Украины (ВСУ).
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