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 В Конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США

 В Конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США

В Конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США    В Конгрессе США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол показал карту с российской территорией, которая попадает в зону досягаемости американских ракет ATACMS, поставляемых Вооружённым силам Украины (ВСУ).

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