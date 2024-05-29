Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ

Взыскать с Медведева деньги на обратное переименование в милиуию! Надо отвечать за свои действия!

Валерий Вовкотруб

Когда коту делать не чего, он яйца лижет. А в рашке без роздыху названия меняют, а это больших денюжек стоит, кто опять по карманам их тырить будет и это не мелочь.