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Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ

Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ

В России больше не будет ГИБДД, гаишникам вернули название «Госавтоинспекция». Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

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Комментарии
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nina chernousova
Взыскать с Медведева деньги на обратное переименование в милиуию! Надо отвечать за свои действия!
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10 час.
Валерий Вовкотруб
Когда коту делать не чего, он яйца лижет. А в рашке без роздыху названия меняют, а это больших денюжек стоит, кто опять по карманам их тырить будет и это не мелочь.
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9 час.
валерия
Теперь дело за полицией. Мерзкое название, говорящее само за себя!
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6 час.

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