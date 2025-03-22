Стивен Уиткофф рассказал о присоединении новых регионов к России и прекращении конфликта

Спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф рассказал о ключевых вопросах переговоров с Россией, обсуждении статуса новых территорий, возможной встрече Путина и Трампа, а также о решениях Киева по выборам и НАТО, сообщает РИА Новости.