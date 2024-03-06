Минобороны показало боевую работу расчета ПЗРК «Игла» на южнодонецком направлении

Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на южнодонецком направлении в зоне спецоперации: за месяц российским бойцам удается уничтожать как минимум один украинский вертолет.
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