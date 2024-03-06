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Минобороны показало боевую работу расчета ПЗРК «Игла» на южнодонецком направлении

Минобороны показало боевую работу расчета ПЗРК «Игла» на южнодонецком направлении

Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на южнодонецком направлении в зоне спецоперации: за месяц российским бойцам удается уничтожать как минимум один украинский вертолет.

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