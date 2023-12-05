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Республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Киеву

Республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Киеву

Известия/Алексей Агарышев Сенаторы-республиканцы ушли с брифинга по запросу администрации президента США Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов ответа на свои предложения.

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