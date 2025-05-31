Бездомные собаки атаковали ребенка в Анадыре: начато расследование

В Анадыре 31 мая бездомные собаки напали на ребенка, причинив ему укушенные раны нижних конечностей. Следственное управление Чукотского автономного округа проводит проверку по этому делу.
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