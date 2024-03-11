Врач Негорелова объяснила, когда при боли внизу живота нужно вызывать скорую

Боль внизу живота беспокоит многих женщин. Причины такого недуга могут быть самыми разными, так как в нижней части живота располагаются органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочевыделительной и репродуктивной систем.
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