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Врач Негорелова объяснила, когда при боли внизу живота нужно вызывать скорую

Врач Негорелова объяснила, когда при боли внизу живота нужно вызывать скорую

Боль внизу живота беспокоит многих женщин. Причины такого недуга могут быть самыми разными, так как в нижней части живота располагаются органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочевыделительной и репродуктивной систем.

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