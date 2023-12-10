Nutrients: бурые морские водоросли сокращают уровень сахара в крови на 16% Ученые из Seoul National University of Science and Technology (Республика Корея) провели анализ для выявления плюсов и минусов потребления коричневых водорослей (BSC) в качестве вмешательства для управления диабетом.
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