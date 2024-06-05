Ученые обнаружили простой способ повышения самооценки у женщин

Улучшить психическое здоровье поможет детокс.Исследование, проведенное учеными из Йоркского университета в Торонто, показало, что временный отказ от социальных сетей может привести к повышению самооценки и удовлетворенности своим телом у женщин.
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