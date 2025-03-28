Настоящий «колхозинг»: так вот ты какой, «газон» в шоферском тюнинге!

Грузовик, с которым мне довелось пообщаться, сошел с конвейера Горьковского автозавода в 1992 году. До окончания производства оставалось меньше года, а производство этой модели начали за три десятилетия до этого.
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