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Царьград

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"Восток" сообщил о потере Украиной 6 станций Starlink и 56 дронов

"Восток" сообщил о потере Украиной 6 станций Starlink и 56 дронов

Группировка "Восток" заявила о серьёзных потерях Украины: за сутки уничтожены шесть станций Starlink и 56 беспилотников самолетного типа.

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