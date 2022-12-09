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Айэленд о победах «Куньлуня» в Ярославле: «В матчах против сильных соперников мы играем интенсивнее»

Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:0). «Ребята провели сложный матч. Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось.

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