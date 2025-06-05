ФСБ: преподаватели вузов четырех регионов раздавали пособия в поддержку ЛГБТ

ФСБ России установила, что преподаватели высших учебных заведений из четырех российских регионов сотрудничали с представителями британского фонда и распространяли пособия в поддержку ценностей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
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