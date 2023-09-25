Порой бьют навылет: обстрел Т-54 кумулятивными снарядами «Гвоздики», «Малютки» и танка Т-72

Ранее мы уже писали о том, что могут сделать с танком, у которого нет комбинированной брони и динамической защиты, противотанковые ракеты комплексов «Фагот» и «Конкурс», а также кумулятивные снаряды САУ «Акация».
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