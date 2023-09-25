Военное обозрение

3 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Ничего себе, какие выводы делает Димон, ведь до этого никто бы и не додумался не огласи он такое умозаключение.Зампред Совбеза Р...
  • Виктор Тимошевский
    Сам то верит тому,что вещает? А западный пипл схавает с благодарностью.Еще и восхитятся благородством украинской хунты.Глава СНБО Украин...
  • Константин Котельников
    Задрали вы ссылочками, что ума не хватает всю статью опубликовать, нафига нам скакать по сайтам?Американское изда...

Порой бьют навылет: обстрел Т-54 кумулятивными снарядами «Гвоздики», «Малютки» и танка Т-72

Порой бьют навылет: обстрел Т-54 кумулятивными снарядами «Гвоздики», «Малютки» и танка Т-72

Ранее мы уже писали о том, что могут сделать с танком, у которого нет комбинированной брони и динамической защиты, противотанковые ракеты комплексов «Фагот» и «Конкурс», а также кумулятивные снаряды САУ «Акация».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх