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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Лютова вышла в основную сетку турнира в Мемфисе и сыграет с Александровой

229-я ракетка мира Кристина Лютова победила Марию Козыреву в финале квалификации WTA 250 в Мемфисе – 6:3, 2:6, 7:6(4).

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