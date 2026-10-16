БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРАХ УКРАИНЫ И ЛУКАВСТВО «ЗАДНЕГО УМА» ﻿

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРАХ УКРАИНЫ И ЛУКАВСТВО «ЗАДНЕГО УМА» ﻿

Владлен БОРОВИК   Отчего вдруг украинские политики демонстрируют чудеса прозрения? Массированная и разносторонняя помощь Запада киевскому режиму позволяет смягчить социально-экономический крах Украины.

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