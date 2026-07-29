Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

Корифена из морской пучины: необычный гость приплыл к Сахалину и попал на видео

Корифена из морской пучины: необычный гость приплыл к Сахалину и попал на видео

Яркая особь необычного для Приморья вида сменила Карибы на дальневосточный шельф.У берегов Сахалина местным жителям удалось извлечь из воды корифену, которую ихтиологи единодушно признают одним из наиболее живописных обитателей Мирового океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии