Корифена из морской пучины: необычный гость приплыл к Сахалину и попал на видео

Яркая особь необычного для Приморья вида сменила Карибы на дальневосточный шельф.У берегов Сахалина местным жителям удалось извлечь из воды корифену, которую ихтиологи единодушно признают одним из наиболее живописных обитателей Мирового океана.
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