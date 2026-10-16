Бюджетный прием в российских вузах в 2026 году выполнен почти на 100%. Об этом 16 октября на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова.
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