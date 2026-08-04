«РТ-Проектные технологии» предлагает регионам строительство энергетических объектов «под ключ»

Иллюстрация: «АКРОН ПТ» Совместное предприятие компании «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех и холдинга «АКРОН» — «АКРОН ПТ» — предлагает российским регионам комплексное решение по строительству «под ключ» энергетических объектов.
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