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Турция считает независимость Палестины единственным условием для мира на Ближнем востоке

Турция считает независимость Палестины единственным условием для мира на Ближнем востоке

Турция считает независимость Палестины единственным условием для мира на Ближнем востоке Евгения КомароваРеджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке в Стамбуле, присутствуя на мероприятии в честь восстановления церкви Девы Марии.

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