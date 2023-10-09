Турция считает независимость Палестины единственным условием для мира на Ближнем востоке Евгения КомароваРеджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке в Стамбуле, присутствуя на мероприятии в честь восстановления церкви Девы Марии.
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