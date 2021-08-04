Уровень безработицы Новой Зеландии снизился во втором квартале до 4,0%

Согласно опубликованным сегодня данным статистическое управление Новой Зеландии (Stats NZ) уровень официальный безработицы, с учетом сезонных колебаний, снизился во втором квартале до 4,0%, при том чтСогласно опубликованным сегодня данным статистическое управление Новой Зеландии (Stats NZ) уровень официальный безработицы, с учетом сезонных колебаний, снизился во втором квартале до 4,0%, при том что аналитиками прогнозировалось снижение показателя только к отметки 4,5%.