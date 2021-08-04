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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Уровень безработицы Новой Зеландии снизился во втором квартале до 4,0%

Согласно опубликованным сегодня данным статистическое управление Новой Зеландии (Stats NZ) уровень официальный безработицы, с учетом сезонных колебаний, снизился во втором квартале до 4,0%, при том чтСогласно опубликованным сегодня данным статистическое управление Новой Зеландии (Stats NZ) уровень официальный безработицы, с учетом сезонных колебаний, снизился во втором квартале до 4,0%, при том что аналитиками прогнозировалось снижение показателя только к отметки 4,5%.

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