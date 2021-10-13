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Во Франции продлят режим санитарных пропусков до конца июля 2022 года

Во Франции продлят режим санитарных пропусков до конца июля 2022 года

Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года.

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