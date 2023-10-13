Первая леди барбикора: 72-летняя супруга Байдена появилась в розовом платье

Первая леди барбикора: 72-летняя супруга Байдена появилась в розовом платье72-летняя Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, отметила Международный день девочек в соответствующем наряде, сообщает Newslooks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии