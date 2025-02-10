Президента России Владимира Путина вовсе «не прессует» американский лидер Дональд Трамп. Слухи о том, что глава Белого дома обещал потерявшему легитимность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что часть российских регионов войдет в состав Украины.
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