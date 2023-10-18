Израильская военная техника стягивается к границам Сектора Газа. Представители ЦАХАЛ уже не раз и не два заявили о том, что наземная операция против ХАМАС неизбежна и будет доведена до конца, чего бы это ни стоило еврейскому государству.
Кольцо сжимается. Северный фронт против Израиля сформирован
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Да вобщим Израиль доигрался. Долго он безнаказанным был. Сотрут его с лица земли на этот раз.
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11 час.
Traveller
Израиль это лишь филиал США на Ближнем Востоке. А уж они никак не допустят этого.
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11 час.
t
tatyanadavydkina
Похоже на этот раз арабы никого не спросят. А ввязаться в драку с ними США вряд ли согласится. Потом огребать будут по полной и везде.
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9 час.
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