Sollers показал прототип большого рамного внедорожника: его будут собирать на УАЗе

Sollers представил полноразмерный макет (по сути, полноценный прототип) своего нового рамного внедорожника, создаваемого на базе пикапа JAC T9 (соответственно, индустриальным партнером выступает компания JAC).
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