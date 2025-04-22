«Доллар — рисковый актив». Экономист советует украинцам хранить сбережения в швейцарских франках, облигациях или в земле

Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса, обратив внимание, что в настоящий момент мировая экономика переживает период неопределенности, которая, в свою очередь, в значительной степени вызвана политическими и экономическими действиями администрацией президента США Дональда Трампа, советует украинцам хранить свои сбережения не в долларах, а в швейцарских франках, долгосрочных облигациях (ОВГЗ) или в земле.