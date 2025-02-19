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Движение — жизнь! Архангелогородцев приглашают на «Кегостровский маршрут здоровья»

Движение — жизнь! Архангелогородцев приглашают на «Кегостровский маршрут здоровья»

Жителей и гостей столицы Поморья приглашают на пешую прогулку на Кегостров. Любителям здорового образа жизни предлагают посетить достопримечательности острова, стать участниками фотосессии с арт-объектами и мастер-класса по игре в настольный теннис.

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