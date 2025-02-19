Жителей и гостей столицы Поморья приглашают на пешую прогулку на Кегостров. Любителям здорового образа жизни предлагают посетить достопримечательности острова, стать участниками фотосессии с арт-объектами и мастер-класса по игре в настольный теннис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии