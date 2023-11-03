Голы Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе»

«Ванкувер Кэнакс» забросил 10 шайб в ворота «Сан-Хосе Шаркс». Ранним утром 3 ноября в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс» .
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