Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально

anatoliy Будто вы мы что-то решаем.Хватит уже нести чушь.Просто примите к сведению.Газпром.Мог бы десятки детей излечить вместо того чтобы через смс-ку лечить.Они давно над государством и если не будут восстанавливать вас спросят в последнюю очередь.

vagas Karlito Это дело немцев! Захотят пусть восстанавливают! Остальное потом!)) С кем там говорить и как договариваться!?? Про Минск 3 забыли что ли!?)) Там некому верить!))