Если Европа готова будет восстанавливать газопроводы, значит она пришла мириться Восстановление подорванных «Северных потоков» в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, считает депутат Бундестага Штеффен Котре.
Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально
Комментарии
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anatoliy
Будто вы мы что-то решаем.Хватит уже нести чушь.Просто примите к сведению.Газпром.Мог бы десятки детей излечить вместо того чтобы через смс-ку лечить.Они давно над государством и если не будут восстанавливать вас спросят в последнюю очередь.
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4 час.
vagas Karlito
Это дело немцев! Захотят пусть восстанавливают! Остальное потом!)) С кем там говорить и как договариваться!?? Про Минск 3 забыли что ли!?)) Там некому верить!))
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2 час.
Надежда
Пусть плюгавенький олух подает челобитную русскому царю, а он, возможно, рассмотрит ее и напишет на ней свое решение:" Надеть на ОШ гидрокостм, дать в руки сварочный аппарат и опустить в батискафе на место согласованной с ним диверсии"!)
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1 час.
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