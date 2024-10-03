СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    колокольцева давно снимать пораИнспектора выжили...
  • Михаил Пантюхин
    Ещё один "прокурор", саид , самый "русский"!!! Всех этих мразей ржавых лишать должностей с имуществом и в тюрму на 15...Как работает «бра...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    В пиндосии практически ВСЕ высшие должности  заняты этой нацией. Поэтому там некому одумываться. Вот их девиз, а уж и...Съездил и началось

Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально

Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально

Если Европа готова будет восстанавливать газопроводы, значит она пришла мириться Восстановление подорванных «Северных потоков» в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, считает депутат Бундестага Штеффен Котре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
anatoliy
Будто вы мы что-то решаем.Хватит уже нести чушь.Просто примите к сведению.Газпром.Мог бы десятки детей излечить вместо того чтобы через смс-ку лечить.Они давно над государством и если не будут восстанавливать вас спросят в последнюю очередь.
Ответить
4 час.
vagas Karlito
Это  дело немцев! Захотят пусть восстанавливают! Остальное потом!)) С кем там говорить и как договариваться!?? Про Минск 3 забыли что ли!?)) Там некому верить!))
Ответить
2 час.
Надежда
Пусть плюгавенький олух подает челобитную русскому царю, а он, возможно, рассмотрит ее и напишет на ней свое решение:&quot; Надеть на ОШ гидрокостм, дать в руки сварочный аппарат и опустить в батискафе на место согласованной с ним диверсии&quot;!)
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх