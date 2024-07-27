Елена Куличенко, 21-летняя российская онлифанщица, получившая гражданство Кипра три года назад, была назначена знаменосцем сборной Кипра на церемонии открытия летней Олимпиады в Париже.
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Елена Куличенко, 21-летняя российская онлифанщица, получившая гражданство Кипра три года назад, была назначена знаменосцем сборной Кипра на церемонии открытия летней Олимпиады в Париже.