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Музеи получат артефакты XVI–XIX веков

Музеи получат артефакты XVI–XIX веков

В ходе археологических исследований, проведенных при реставрации двух исторических объектов на Пречистенке, было обнаружено 82 предмета, датированные XVI–XIX веками, которые намерены передать музеям, сообщает ТГ-канал мэра Москвы.

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