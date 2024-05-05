Музеи получат артефакты XVI–XIX веков

В ходе археологических исследований, проведенных при реставрации двух исторических объектов на Пречистенке, было обнаружено 82 предмета, датированные XVI–XIX веками, которые намерены передать музеям, сообщает ТГ-канал мэра Москвы.
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