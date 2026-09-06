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Регионы России

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Blizzard готовит масштабное обновление Warcraft 3: Reforged версии 3.0

Blizzard готовит масштабное обновление Warcraft 3: Reforged версии 3.0

В настоящее время актуальная публичная версия игры имеет номер 2.0.4, однако в базах данных уже зарегистрированы изменения, указывающие на разработку следующего масштабного обновления.

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