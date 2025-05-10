Германия планирует засекретить поставки оружия Украине

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем прекратит публиковать данные о поставках Украине ракетных комплексов, танков, систем ПВО и других видов вооружений, агентство DPA со ссылкой на источник в правительстве.
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