Zero Hedge
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Zero Hedge

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Existing Home Sales Slump (Again) In August, Supply Hits 10 Year High

Existing Home Sales Slump (Again) In August, Supply Hits 10 Year High

Existing Home Sales Slump (Again) In August, Supply Hits 10 Year High Existing home sales tumbled for the 3rd straight month in August, falling 2.

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