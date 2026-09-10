Existing Home Sales Slump (Again) In August, Supply Hits 10 Year High Existing home sales tumbled for the 3rd straight month in August, falling 2.
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