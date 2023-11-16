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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о том, что уже обеспечил себе выход из группы: «Когда расслабляешься, можно сбиться с ритма. Сделаю все, чтобы обыграть Алькараса»

– Он сказал, что будет вашим главным болельщиком. Учитывая все, что произошло в Монте-Карло, что вы чувствуете? (Тогда Зверев назвал Медведева «одним из самых нечестных игроков в мире» – Sports.

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