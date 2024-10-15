На Алтае 74-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с КамАЗом

Женщина за рулем Hyundai не справилась с управлением в непогоду Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай Пенсионерка пострадала при столкновении иномарки с грузовиком в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.