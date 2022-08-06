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С подачи российских ученых состоится обсуждение освоения Луны в международном масштабе

С подачи российских ученых состоится обсуждение освоения Луны в международном масштабе

Международный комитет по исследованию космического пространства COSPAR (Committee on Space Research) поддержал предложение российских ученых о проведении в рамках юбилейной 45 Научной ассамблеи, которая пройдет в 2024 году в Южной Корее, панельной дискуссии, посвященной научным подходам к освоению Луны.

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