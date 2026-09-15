Сколько на Смоленщине свободных мест в детских садах?

На данный момент дошкольные учреждения посещают почти 30 тысяч юных смолян В Смоленской области детские сады посещают всего 29,8 тысяч детей, среди них в Смоленске - 13,9 тысяч.
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